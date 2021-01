Un tribunale thailandese ha condannato una donna a 43 anni di carcere per aver criticato il re (Di martedì 19 gennaio 2021) Un tribunale thailandese ha condannato una ex funzionaria pubblica a 43 anni e 6 mesi di carcere per aver violato la rigida legge del paese che vieta di criticare o insultare la corona. Al Jazeera scrive che è la pena Leggi su ilpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Unhauna ex funzionaria pubblica a 43e 6 mesi diperviolato la rigida legge del paese che vieta di criticare o insultare la corona. Al Jazeera scrive che è la pena

Un tribunale thailandese ha condannato una ex funzionaria pubblica a 43 anni e 6 mesi di carcere per aver violato la rigida legge del paese che vieta di ...

