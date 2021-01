Un Posto al Sole Anticipazioni: Dopo Marina anche Angela dirà addio alla soap. Ecco cosa succederà... (Di martedì 19 gennaio 2021) Altri addii in arrivo nelle Trame di Un Posto al Sole. Le Anticipazioni della soap rivelano che Angela sarà presto costretta a fare i conti con un'importante novità, che potrebbe portarla via da Napoli. Leggi su comingsoon (Di martedì 19 gennaio 2021) Altri addii in arrivo nelle Trame di Unal. Ledellarivelano chesarà presto costretta a fare i conti con un'importante novità, che potrebbe portarla via da Napoli.

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un posto al Sole: anticipazioni oggi 19 gennaio - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 19 gennaio 2021 - foggylady : RT @baldunggreen: @Moonlightshad1 @foggylady I cavillatori riferiscono che nel 94, per via dello sbarramento al 4% imposto dal mattarellum… - baldunggreen : @Moonlightshad1 @foggylady I cavillatori riferiscono che nel 94, per via dello sbarramento al 4% imposto dal mattar… - gaetct : @Andesa63 @lucatelese Con questo freddo cercare un posto al sole fa sempre bene -