Un piano per scongiurare nuovi blackout Enel investe 98 milioni di euro in tre anni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Martedì 19 gennaio l’incontro tra i rappresentanti della società e di e-distribuzione con quelli dei sindaci e il prefetto Ricci dopo i guasti con le nevicate di fine dicembre: 42 mila «al buio». Maxi pacchetto di interventi per potenziare la rete. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Martedì 19 gennaio l’incontro tra i rappresentanti della società e di e-distribuzione con quelli dei sindaci e il prefetto Ricci dopo i guasti con le nevicate di fine dicembre: 42 mila «al buio». Maxi pacchetto di interventi per potenziare la rete.

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - Piu_Europa : Discontinuità non avviene in continuità con attuale compagine governo. Figuriamoci se sostenuta da maggioranza racc… - sandrogozi : Il #passculture introdotto da @EmmanuelMacron in ???? ispirato al #BonusCultura per giovani ???? voluto dal governo… - incostante_enza : RT @GiuseppeConteIT: Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Itali… - GionfriddoOlga : RT @GiuseppeConteIT: Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Itali… -