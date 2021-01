Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 19.34 – Supercoppa, la conferenza di Pirlo – Andrea Pirlo, allenatoreJuventus, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Supercoppa tra la Juve e il Napoli in programma mercoledì alle ore 21 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Queste le sue parole: «Una squadra che vince per 9 anni di fila non l’ha fatto tanto per fare. Non si vince a caso. E noi abbiamo la stessa voglia e ambizione di vincere il decimo. Le finali si devono vincere e noi siamo qui per questo». Ore 19.11 – Supercoppa, la conferenza di Danilo – Danilo, difensoreJuventus, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di ...