Ultime Notizie Roma del 19-01-2021 ore 12 | 10

una giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio forte di risultato te la camera 321 sia la fiducia oltre la maggioranza assoluta Giuseppe Conte oggi al Senato Dov'è il passaggio è più delicato alla prima prova dell'aula Italia viva si è astenuta 259 i contrari hanno votato Sì 5 deputati del MoVimento 5 Stelle il dissidente Andrea colletti l'Azzurra Renata Polverini che dice addio a Forza Italia conta chiesto di voltare pagina appellandosi volenterosi viale europei sta impegnando per una nuova legge elettorale in senso proporzionale per il PD la maggioranza assoluta è un fatto politico importante ma Zingaretti avverte la strada più stretta di quanto si immagini perché non possiamo accettare di tutto per la maggioranza e risicata la conferenza delle regioni riunita ieri fino a tarda sera ha chiesto all'unanimità la convocazione del ...