Ufficio di bilancio | “Difficile che il pil 2021 cresca del 6% come da previsioni del governo Con il nuovo scostamento deficit al 9%”

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’obiettivo di crescitaindicato dalnella relazione in cui chiede alle Camere di autorizzare undida 32 miliardi è di “realizzazione”. A scriverlo è l’parlamentare di, nella memoria inviata al Parlamento che mercoledì dovrà votare a maggioranza assoluta sulla richiesta. Ma se il pil aumenterà meno del 6% su cui scommette ilsaranno dunque a rischio anche le altre stime, a partire dall’andamento del debito/pil che stando alle ultime stime del Tesoro nel 2020 si è fermato sotto il previsto 158% ma quest’anno invece che diminuire lo supererà. “Per l’anno in corso, anche prefigurando un rapido recupero ciclico a partire dalla primavera”, scrivono gli esperti ...

T_W_Zodiaco : @mgmaglie @Italianbirder La piovra Arcuri dei super poteri illimitati ha la protezione legale per gli acquisti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficio bilancio

Il Fatto Quotidiano

La futura Segretaria al Tesoro appoggia i piani di Biden che aggiungono migliaia di miliardi di dollari al debito statunitense, un dietrofront nel pensiero economico ...Per l’anno in corso, “anche prefigurando un rapido recupero ciclico a partire dalla primavera, appare difficile la realizzazione dell’obiettivo programmatico del Governo per il PIL (6,0 per cento), in ...