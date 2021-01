UFFICIALE – Juventus, i convocati per la Supercoppa contro il Napoli: cinque assenze pesanti per Pirlo (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la finale di Supercoppa di domani sera contro il Napoli Andrea Pirlo, allenatore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea, allenatore della, ha diramato la lista deiper la finale didi domani serailAndrea, allenatore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : ?? Sono partiti in 16. ?? Hanno superato tante prove ?? NE RESTANO SOLO 2 ?? Chi vincerà #PitchForTwitch? ???? WATCH… - MondoNapoli : UFFICIALE - Juventus, i convocati di Pirlo per la Supercoppa contro il Napoli! - - ilnapolionline : UFFICIALE - I convocati della Juventus, un'altra defezione per i bianconeri - - AlmaCalcioTosca : Eccellenza - Fortis Juventus: Agatensi presenta il calendario ufficiale 2021! - oscarvalle1984 : RT @VMilli93: ?? #ATTENZIONE ??? NOTIZIA DA PRENDERE CON LE PINZE ?? L'OFFERTA UFFICIALE DELLA #JUVENTUS CHE HA PRESENTATO AL #MAN #UTD È D… -