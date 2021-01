UE Cornella-Barcellona: formazioni, quote, pronostici. Messi squalificato nella prima di Copa per i blaugrana (Di martedì 19 gennaio 2021) La finale di SuperCopa non sarebbe potuta andare peggio per il Barcellona: l’illusione di averla in mano fino al gol di Villalibre in pieno recupero che ha mandato le due squadre ai supplementari, momento nel quale l’Athletic ha trovato il guizzo vincente con Inaki e i bluagrana hanno perso la testa, specialmente Messi che ha InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 19 gennaio 2021) La finale di Supernon sarebbe potuta andare peggio per il: l’illusione di averla in mano fino al gol di Villalibre in pieno recupero che ha mandato le due squadre ai supplementari, momento nel quale l’Athletic ha trovato il guizzo vincente con Inaki e i bluagrana hanno perso la testa, specialmenteche ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

Mingaball : RT @infobetting: UE Cornella-Barcellona: formazioni, quote, pronostici. Messi squalificato nella - infobetting : UE Cornella-Barcellona: formazioni, quote, pronostici. Messi squalificato nella - sportli26181512 : Barcellona, Messi squalificato due giornate: Il fuoriclasse blaugrana, dopo l'espulsione in Supercoppa a causa del… -

Ultime Notizie dalla rete : Cornella Barcellona Copa del Rey: il Barcellona pesca il Cornella, squadra di 3a divisione che ha eliminato l'Atletico TUTTO mercato WEB Barcellona, due partite di squalifica a Messi per la manata

Due partite di squalifica per Lionel Messi dopo l’espulsione nella finale della Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao ...

Barcellona, due partita di squalifica a Messi per la manata

Due partite di squalifica per Lionel Messi dopo l’espulsione nella finale della Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao ...

Due partite di squalifica per Lionel Messi dopo l’espulsione nella finale della Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao ...Due partite di squalifica per Lionel Messi dopo l’espulsione nella finale della Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao ...