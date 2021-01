Tutti a gridare alla censura ma la pagina Facebook Le più belle frasi di Osho è di nuovo raggiungibile (Di martedì 19 gennaio 2021) C’è chi urla già alla censura di un “Facebook sinistroide” – come si legge sui social -, ma ancora una ragione effettiva non c’è. Tutto quello che sappiamo è che la situazione è andata avanti giusto per qualche ora. La pagina Le più belle frasi di Osho Facebook, tra le più note pagine satiriche italiane, non è stata visibile sul social di Marck Zuckerberg per buona parte della giornata di oggi. Le ragioni, come si evince anche dal tweet del fondatore Federico Palmaroli sulla sua pagina personale, non sono probabilmente ancora note. Una storia che si ripete, un po’ come quella della scorsa settimana della censura a Libero da parte di Twitter, e che necessita di una spiegazione di Facebook. ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 gennaio 2021) C’è chi urla giàdi un “sinistroide” – come si legge sui social -, ma ancora una ragione effettiva non c’è. Tutto quello che sappiamo è che la situazione è andata avanti giusto per qualche ora. LaLe piùdi, tra le più note pagine satiriche italiane, non è stata visibile sul social di Marck Zuckerberg per buona parte della giornata di oggi. Le ragioni, come si evince anche dal tweet del fondatore Federico Palmaroli sulla suapersonale, non sono probabilmente ancora note. Una storia che si ripete, un po’ come quella della scorsa settimana dellaa Libero da parte di Twitter, e che necessita di una spiegazione di. ...

Ilaria47108915 : Carlotta gasata per ieri, appena finisce la puntanta tutti scossi lei a gridare che era salva, ora urla per un comunicato Aoo carló #TZVIP - LEBBY4EVER : RT @PetLevrieri: Inizia il conto alla rovescia per febbraio. Clicca questo link e unisciti - silviofratini : RT @PetLevrieri: Inizia il conto alla rovescia per febbraio. Clicca questo link e unisciti - PetLevrieri : Inizia il conto alla rovescia per febbraio. Clicca questo link e unisciti - Nadia_hopppe1 : @meteosergio1 @robertodavoli5 @Yi_Benevolence loro si sono impegnati seriamente perché le risorse scarseggino. Hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gridare Tutti gridano alla bolla Bitcoin, ma banche e grandi aziende entrano alla grande nella criptovaluta. Dalla porta sul retro Business Insider Italia Notizia positiva: tutti negativi alla "De Amicis", bimbi e insegnanti di una classe tornano a scuola

Grazie ai professionisti ivi operanti (dai dirigenti agli insegnanti al personale Ata), colleghi e non. Mastrapasqua sottolinea: «Desidero esprimere il mio plauso alla scuola de Amicis e Giustina Rocc ...

Crisi di Governo, Sandra Lonardo vota Sì e ne ha per tutti: Casini, Renzi e Meloni

“Un gruppo di parlamentari con il coraggio della responsabilità, lo stesso mostrato da Salvini e Renzi in altri momenti, fa scelte non di avallo alla forma di governo ma di amore per il paese e si gri ...

Grazie ai professionisti ivi operanti (dai dirigenti agli insegnanti al personale Ata), colleghi e non. Mastrapasqua sottolinea: «Desidero esprimere il mio plauso alla scuola de Amicis e Giustina Rocc ...“Un gruppo di parlamentari con il coraggio della responsabilità, lo stesso mostrato da Salvini e Renzi in altri momenti, fa scelte non di avallo alla forma di governo ma di amore per il paese e si gri ...