Tunisia | le proteste penalizzano le forze post-islamiste? L’analisi di Profazio

(Di martedì 19 gennaio 2021) Un trentenne ha cercato, ieri, di uccidersi dandosi fuoco per strada ad Al Batan, città del governatorato di Manouba, a ovest della capitale Tunisi. Il gesto riproduce quello del 17 dicembre 2010, quando Mohamed Bouazizi, un venditore ambulante si gettò addosso benzina, accendendo poi non solo il suo corpo ma la fiamma della rivolta tunisina che ha dato il via alle Primavere arabe. Le attuali manifestazioni antigovernative, in piena crisi socioeconomica aggravata dalla pandemia (che inha colpito 181.885 persone e ha provocato 5.750 decessi su circa 12 milioni di abitanti) coincidono con il decimo anniversario della Rivoluzione dei Gelsomini e – come detto su queste colonne da Mattia Giampaolo – dimostrano che “la crisi è di fatto rimasta tal quale dopo il 2011” perché “le questioni sociali reali non sono mai state risolte”. È diminuita l’intensità, ma i ...