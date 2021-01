Tunisia in fiamme, una rivoluzione tradita. Anche da Roma (Di martedì 19 gennaio 2021) ... se cade la Tunisia, non muore solo una speranza di cambiamento, ma il Mediterraneo sarà ancora più destabilizzato e l'emergenza migranti si farà ancor più drammatica', dice a Globalist Houcine ... Leggi su globalist (Di martedì 19 gennaio 2021) ... se cade la, non muore solo una speranza di cambiamento, ma il Mediterraneo sarà ancora più destabilizzato e l'emergenza migranti si farà ancor più drammatica', dice a Globalist Houcine ...

Agenzia_Ansa : In #Tunisia scontri in molte località del paese 'Casseur' in azione, sfidano il coprifuoco scattato causa Covid. A… - akhetaton11 : RT @formichenews: “La crisi è di fatto rimasta tal quale dopo il 2011. Le questioni sociali reali non sono mai state risolte”, e il #Covid… - laboescapes : RT @ECFRRoma: Crisi, #COVID e #proteste: il commento di @Mattia88261, Pan-European Fellow @ecfr, sulla #Tunisia e altri Paesi del #NordAfri… - Mattia88261 : RT @ECFRRoma: Crisi, #COVID e #proteste: il commento di @Mattia88261, Pan-European Fellow @ecfr, sulla #Tunisia e altri Paesi del #NordAfri… - TaszuC : RT @ECFRRoma: Crisi, #COVID e #proteste: il commento di @Mattia88261, Pan-European Fellow @ecfr, sulla #Tunisia e altri Paesi del #NordAfri… -