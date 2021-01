Trump vuole rovinare l’Inauguration Day di Biden con il suo evento alternativo (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente Donald Trump è pronto a dire addio alla Casa Bianca, ma in un modo diverso da quello tradizionale. Il magnate repubblicano sta preparando un evento tutto suo, programmato lo stesso giorno dell’insediamento del suo successore, Joe Biden. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, la riunione sarà alle 8:00 del mattino (quattro ore prima dell’inizio della cerimonia di insediamento di Biden) e si terrà nella Base Andrews della Forza Aerea degli Stati Uniti in Maryland. Non sono specificati dettagli di cosa accadrà, ma sull’invito si chiede cortesemente ai partecipanti di presentarsi alle 7:15 del mattino (anche se la temperatura prevista è sotto zero). Ogni invitato può portare cinque accompagnatori e tutti dovranno indossare le mascherine come misura di protezione anti-Covid. Sono vietati armi da fuoco, ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente Donaldè pronto a dire addio alla Casa Bianca, ma in un modo diverso da quello tradizionale. Il magnate repubblicano sta preparando untutto suo, programmato lo stesso giorno dell’insediamento del suo successore, Joe. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, la riunione sarà alle 8:00 del mattino (quattro ore prima dell’inizio della cerimonia di insediamento di) e si terrà nella Base Andrews della Forza Aerea degli Stati Uniti in Maryland. Non sono specificati dettagli di cosa accadrà, ma sull’invito si chiede cortesemente ai partecipanti di presentarsi alle 7:15 del mattino (anche se la temperatura prevista è sotto zero). Ogni invitato può portare cinque accompagnatori e tutti dovranno indossare le mascherine come misura di protezione anti-Covid. Sono vietati armi da fuoco, ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump vuole Cnn, Trump vuole revocare bando viaggi da Europa per Covid - Ultima Ora Agenzia ANSA Twitter spiega il passaggio da Trump a Biden

Twitter ha spiegato in dettaglio il passaggio degli account dalla vecchia alla nuova amministrazione Biden che diventeranno operativi il 20 gennaio.

OSSERVATORIO AMERICANO/ La squadra di Biden e la sua sfida: sconfiggere la pandemia e unificare il Paese

di DOMENICO MACERI* – Il giorno dopo le vittorie dei candidati democratici Raphael Warnock e Jon Ossoff nel ballottaggio in Georgia, garantendo la maggioranza democratica al Senato, Joe Biden ha nomin ...

