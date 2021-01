Trump revoca le restrizioni anti-Covid per i voli dall’Ue Ma Biden è pronto a riconfermarle

(Di martedì 19 gennaio 2021) Washington, 19 gen – All’alba del suo addio alla Casa Bianca il presidente uscente degli Stati Uniti Donald, a sorpresa, leper idall’area Schengen, dalla Gran Bretagna, dalla repubblica irlandese e dal Brasile. La suddetta cancellazione entrerà in vigore dal 26 gennaio, esattamente una settimana dopo la fine del suo mandato. Lo ha reso noto un portavoce della Casa Bianca. Nessuna, invece, per le limitazioni a Cina e Iran, a causa della «loro mancanza di trasparenza e della loro mancanza di cooperazione con gli Stati Uniti finora nella lotta alla pandemia».leper ida Ue, Uk e Brasileaveva firmato il provvedimento che imponeva le ...

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Trump revoca bando viaggi dall’Europa ma non dalla Cina - IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: I portavoce di Biden promettono un giro di vite ulteriore sulle restrizioni anti-Covid - RoxLory : RT @IlPrimatoN: I portavoce di Biden promettono un giro di vite ulteriore sulle restrizioni anti-Covid - IlPrimatoN : I portavoce di Biden promettono un giro di vite ulteriore sulle restrizioni anti-Covid - messveneto : Coronavirus, Trump revoca le restrizioni di viaggio da Ue, Gran Bretagna e Brasile ma Biden le conferma: Nel mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump revoca

Il presidente uscente annuncia la revoca del bando per Ue, Uk e Brasile dal 26 gennaio, ma il nuovo inquilino della Casa Bianca non è d'accordo ...Restano invece le limitazioni per Cina e Iran. Lo rende noto la Casa Bianca. La decisione è stata presa alla luce della direttiva emessa il 12 gennaio scorso dai Centers for Disease Control and Preven ...