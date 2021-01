Toscana, solita Cenerentola: briciole dal Recovery fund. Soldi solo per due opere (Di martedì 19 gennaio 2021) Niente risorse per la costa, ferrovie e grandi strade. Giani dovrà rinegoziare con i ministeri per non restare a secco: i retroscena Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 19 gennaio 2021) Niente risorse per la costa, ferrovie e grandi strade. Giani dovrà rinegoziare con i ministeri per non restare a secco: i retroscena

TirrenoLivorno : ?? Niente risorse per la costa, ferrovie e grandi strade. E c'è una beffa anche per Livorno. Giani dovrà rinegoziare… - iltirreno : ?? La nostra inchiesta: dal Recovery fund solo spiccioli per la Toscana. Le opere snobbate e le poche dove ci sono s… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana solita Toscana, solita Cenerentola: briciole dal Recovery fund. Soldi solo per due opere Il Tirreno Covid Toscana, calano i casi anche se aumentano i tamponi: 241 nuovi positivi / LIVE

Firenze, 19 gennaio 2021 - I dati di oggi sul Covid in Toscana anticipati da Eugenio Giani su Facebook sono buoni: 241 casi su 7.623 tamponi molecolari e 5.619 test rapidi. Per fare il confronto con ...

E’ difficile organizzare le gare Già rimandati diversi eventi

Saltano gli eventi sportivi per il Covid 19, vedi lo sci in Svizzera e Austria, ma anche il ciclismo lamenta l’annullamento del Tour Down Under in Australia che sarà riproposto tra un anno. Saltata an ...

Firenze, 19 gennaio 2021 - I dati di oggi sul Covid in Toscana anticipati da Eugenio Giani su Facebook sono buoni: 241 casi su 7.623 tamponi molecolari e 5.619 test rapidi. Per fare il confronto con ...Saltano gli eventi sportivi per il Covid 19, vedi lo sci in Svizzera e Austria, ma anche il ciclismo lamenta l’annullamento del Tour Down Under in Australia che sarà riproposto tra un anno. Saltata an ...