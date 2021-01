Tornano le mail per ID Apple bloccato ma sono fake, il supporto ufficiale (Di martedì 19 gennaio 2021) Non si sono fatte attendere, neanche in questa prima parte del 2021, le mail con riferimento all’ID Apple bloccato. Esattamente come accaduto solo lo scorso dicembre, tanti possessori italiani di iPhone sono stati raggiunti da una missiva che sembra comunicargli proprio dei seri problemi alla loro identità digitale per i prodotti Apple. Così non è, meglio tranquillizzarsi: si tratta piuttosto di un tentativo di truffa al quale non bisogna abboccare in alcun modo. L’aspetto e il contenuto della mail che comunica la notizia dell’ID Apple bloccato sono quelli contenuti nell’immagine presente ad inizio articolo. La nota è scritta in inglese ma decisamente comprensibile anche a chi mastica ben poco la lingua anglofona. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Non sifatte attendere, neanche in questa prima parte del 2021, lecon riferimento all’ID. Esattamente come accaduto solo lo scorso dicembre, tanti possessori italiani di iPhonestati raggiunti da una missiva che sembra comunicargli proprio dei seri problemi alla loro identità digitale per i prodotti. Così non è, meglio tranquillizzarsi: si tratta piuttosto di un tentativo di truffa al quale non bisogna abboccare in alcun modo. L’aspetto e il contenuto dellache comunica la notizia dell’IDquelli contenuti nell’immagine presente ad inizio articolo. La nota è scritta in inglese ma decisamente comprensibile anche a chi mastica ben poco la lingua anglofona. ...

AppleRTweet : RT @wordweb81: Tornano le mail per ID #Apple bloccato ma sono fake, il supporto ufficiale - wordweb81 : Tornano le mail per ID #Apple bloccato ma sono fake, il supporto ufficiale - dieterdreist : @FASTWEBHelp tutte le mail che manda ad indirizzi fastweb tornano in dietro: 'SMTP error from remote mail server af… - kaattchu : mi sono arrivate due mail di chiarificazioni di conti per il riscaldamento degli anni 2018 e 2019 (in cui io e tomm… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano mail Saint-Christophe: Tornano i 'Samedi Lectures' in Biblioteca Valledaostaglocal.it Top Secret, questo Pacher è la notizia più bella

A Pistoia la sconfitta al supplementare non è un dramma e la prestazione del lungo americano fa guardare con fiducia ai prossimi test ...

I ragazzi tornano a scuola sorvegliati dagli steward

Sopralluogo di sindaco, assessore alla Sicurezza e comandante di Polizia locale all’autostazione dove gli studenti partono e rientrano dalle lezioni coi bus ...

A Pistoia la sconfitta al supplementare non è un dramma e la prestazione del lungo americano fa guardare con fiducia ai prossimi test ...Sopralluogo di sindaco, assessore alla Sicurezza e comandante di Polizia locale all’autostazione dove gli studenti partono e rientrano dalle lezioni coi bus ...