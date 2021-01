Torino, primo allenamento per Davide Nicola. Nkoulou out per problemi muscolari (Di martedì 19 gennaio 2021) primo allenamento al Filadelfia per Davide Nicola. Belotti e compagni hanno dapprima svolto l’attivazione muscolare in palestra e poi eseguito lavori basati sulla forza. Successivamente, Nicola ha diretto una sessione tecnico-tattica in vista della diciannovesima giornata di serie A contro il Benevento, in programma venerdì alle ore 20.45. Nicolas Nkoulou non ha partecipato al lavoro odierno per un affaticamento muscolare. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica. primo allenamento al Fila per @DavideNicolaOff #SFT pic.twitter.com/pmuyLqC7Ae — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) January 19, 2021 Foto: Sito Torino L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021)al Filadelfia per. Belotti e compagni hanno dapprima svolto l’attivazione muscolare in palestra e poi eseguito lavori basati sulla forza. Successivamente,ha diretto una sessione tecnico-tattica in vista della diciannovesima giornata di serie A contro il Benevento, in programma venerdì alle ore 20.45.non ha partecipato al lavoro odierno per un affaticamento muscolare. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica.al Fila per @Off #SFT pic.twitter.com/pmuyLqC7Ae —Football Club (@FC 1906) January 19, 2021 Foto: SitoL'articolo proviene da ...

