Tony Aglianò contro Alessandra Celentano | svela quello che è successo dietro le quinte di Tu Si Que Vales

Leggi su biccy

(Di martedì 19 gennaio 2021) Lo straed Elena D’Amario ha scatenato un putiferio, tanto che Lorella Cuccarini sabato scorso ha accusato la maestra di danza classica di bullismo. In passato laha avuto rapporti non proprio idilliaci anche con altri volti noti del talent show mariano, tra tutti Agata Reale ee proprio lui ha voluto fare delle rivelazioni ai lettori di Biccy. “Ho vistoche ètraed Elena e per me non è nulla di nuovo. Ho vissuto queste cose sulla mia pelle queste dinamiche. Ladice che Elena le ha mancato di rispetto in sala prove, per me invece la ballerina è stata una grande signora. Mi viene da pensare cheabbia ...