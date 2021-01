Tommaso Zorzi sotto choc vomita al Grande Fratello Vip 2020/ "Sto male.." (Di martedì 19 gennaio 2021) Tommaso Zorzi sotto choc e vomita al Grande Fratello Vip 2020 dopo la notizia del prolungamento del reality: "Sto male.." Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021)alVipdopo la notizia del prolungamento del reality: "Sto.."

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Gf Vip, Tommaso Zorzi sporca il bagno della casa (per scherzo). Samantha De Grenet disgustata: «È inagibile» Il Messaggero Grande Fratello Vip, nervi tesi nella casa: Tommaso Zorzi sta male nella notte, Stefania Orlando tenta di scappare

NERVI TESI NELLA CASA DEL GF VIP Zorzi ha avuto un forte crollo nervoso ed è addirittura corso in bagno, anche il pubblico è in apprensione ...

Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando cerca di scappare dalla casa, Tommaso Zorzi la blocca (VIDEO)

Stefania Orlando ha avuto un crollo emotivo che l'ha portata a un passo dall'abbandonare il Grande Fratello Vip 5: è stata bloccata sulla porta da Tommaso Zorzi. Nottata ricca di tensione al Grande Fr ...

