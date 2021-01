TicketOne ricorrerà al Tar dopo multa Antitrust

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) –annuncia ricorso al Tarche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’hata per oltre 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante. La società respinge “fermamente le affermazioni contenute nel provvedimento” dell’ed “è fiduciosa, anche alla luce della precedente giurisprudenza sulle decisioni dell’AGCM, che anche questo provvedimento sarà revocato dal Tar”. “L’Autorità – si legge in una nota diffusa da– ha preso una decisione manifestamente inappropriata, basata su una definizione del mercato rilevante errata e in violazione di norme imprescindibili in materia”. L’, nell’imporre la sanzione, ha puntato il dito contro la stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi ...