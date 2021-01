“The Undoing”, la nuova serie Sky: trama, cast e curiosità (Di martedì 19 gennaio 2021) Nicole Kidman e Hugh Grant sono tornati a lavorare insieme ad una nuova serie per HBO, intitolata The Undoing (Le verità non dette). Anche in questo caso si tratta dell’adattamento di un romanzo: You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz. Dall’8 gennaio 2021 la mini serie thriller di soli 6 episodi è approdata anche in Italia e precisamente su Sky Atlantic. The Undoing è disponibile anche in streaming su NowTv. In molti si chiederanno perché vederla? La risposta è semplice: perché ha tutti gli ingredienti di un thriller di successo. Ecco tutte le curiosità sulla trama e sul cast di The Undoing. Leggi anche –> “Il Cantante Mascherato” al via la seconda edizione: Milly Carlucci svela nuovi indizi The Undoing ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Nicole Kidman e Hugh Grant sono tornati a lavorare insieme ad unaper HBO, intitolata The(Le verità non dette). Anche in questo caso si tratta dell’adattamento di un romanzo: You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz. Dall’8 gennaio 2021 la minithriller di soli 6 episodi è approdata anche in Italia e precisamente su Sky Atlantic. Theè disponibile anche in streaming su NowTv. In molti si chiederanno perché vederla? La risposta è semplice: perché ha tutti gli ingredienti di un thriller di successo. Ecco tutte lesullae suldi The. Leggi anche –> “Il Cantante Mascherato” al via la seconda edizione: Milly Carlucci svela nuovi indizi The...

