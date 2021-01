Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 gennaio 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) La politica non deve eclissarsi o c’è il rischio che il malessere sfoci in rabbia e scontro politico. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo dice in un passaggio al Senato durante le sue comunicazioni sulla crisi. Secondo il premier servono donne e uomini che ‘rifuggano gli egoismi’ e ‘allontanino la tentazione di guardare all’utile personale’. Poco prima Conte aveva ammesso quanto fosse complicato governare ‘con chi mina continuamente un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza’. Un riferimento chiaro a Matteo Renzi, che tuttavia il premier non ha citato nei suoi due discorsi in Parlamento. Nelle prossime ore Conte salira’ al Colle per riferire sull’esito della verifica politica alla Camera e al Senato. VACCINO, A 3200 PERSONE ANCHE LA SECONDA DOSE Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) La politica non deve eclissarsi o c’è il rischio che il malessere sfoci in rabbia e scontro politico. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo dice in un passaggio al Senato durante le sue comunicazioni sulla crisi. Secondo il premier servono donne e uomini che ‘rifuggano gli egoismi’ e ‘allontanino la tentazione di guardare all’utile personale’. Poco prima Conte aveva ammesso quanto fosse complicato governare ‘con chi mina continuamente un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza’. Un riferimento chiaro a Matteo Renzi, che tuttavia il premier non ha citato nei suoi due discorsi in Parlamento. Nelle prossime ore Conte salira’ al Colle per riferire sull’esito della verifica politica alla Camera e al Senato. VACCINO, A 3200 PERSONE ANCHE LA SECONDA DOSE

L’intervento del premier si apre con l’omaggio a Emanuele Macaluso, «un grande protagonista della vita politica e culturale italiana». Aula piena come nelle grandi occasioni, arriva anche la senatrice ...

