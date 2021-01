Tg Musica | edizione del 19 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il ritorno di Gazzelle è ufficiale. Il cantautore ha annunciato sui social la tanto attesa uscita del suo nuovo album di inediti. Arriverà il 12 febbraio su tutte le piattaforme per Maciste Dischi/Artist First 'Ok', terza fatica del 31enne. Il cantautore romano ci riporta nel suo mondo con 11 brani, anticipati negli scorsi mesi dai singoli 'Destri'– certificato doppio disco di platino e ancora sul podio della top singoli Fimi – 'Scusa' e 'Lacri-ma'. Nella tracklist anche 'Belva', il prossimo singolo in uscita il 29 gennaio, e un featuring con il rapper e producer tha Supreme.