Terra promessa: il film di Daniele Tommaso disponibile on demand per il Giorno della Memoria (Di martedì 19 gennaio 2021) L'epopea dei sopravvissuti ai campi di concentramento, partiti per raggiungere la Palestina; una storia di migranti, accoglienza, porti aperti con protagonista l'Italia, e gli italiani: Terra promessa, disponibile on demand. La Storia umana talvolta riesce a nascondere alcune pagine - per ragioni di opportunità, complessità, semplice oblio - che possono essere grandi come intere terre, e piene di genti. Una di queste storie è racchiusa in Terra promessa, il film documentario di Daniele Tommaso prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà, che nell'occasione del Giorno della Memoria 2021 esce on demand sulle piattaforme CG Digital, iTunes, Google Play, Chili, con ...

