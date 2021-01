Tenete nel cellulare l'”Avviso per le forze dell’Ordine, Vigili Urbani e Sindaci”: nessuna legge ha determinato limitazioni – Come farsi inguaiare dal complottismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Immaginate di star passeggiando per la città in piena pandemia, senza mascherina, in violazione aperta delle norme di contrasto. Perché abbiate deciso di suicidarvi o lesionarvi in un modo così tragicamente folle mi è ignoto. Non si discute con chi ha deciso di rovinarsi “perché l’ha letto su Internet”. Probabilmente se leggeste su Internet che il segreto della vita eterna è buttarsi in un pozzo vi ci lancereste di testa e troverebbero il vostro cadavere col cranio sfondato nel fondo. Del resto, c’è chi è stato arrestato al Congresso durante una rivolta armata perché l’immaginario “Patriota Q” su Internet gli aveva detto che avrebbe salvato l’America, è altamente probabile che la storia si ripeta. Come nel caso dell'”Avviso per le forze dell’Ordine, Vigili Urbani e ... Leggi su bufale (Di martedì 19 gennaio 2021) Immaginate di star passeggiando per la città in piena pandemia, senza mascherina, in violazione aperta delle norme di contrasto. Perché abbiate deciso di suicidarvi o lesionarvi in un modo così tragicamente folle mi è ignoto. Non si discute con chi ha deciso di rovinarsi “perché l’ha letto su Internet”. Probabilmente seste su Internet che il segreto della vita eterna è buttarsi in un pozzo vi ci lancereste di testa e troverebbero il vostro cadavere col cranio sfondato nel fondo. Del resto, c’è chi è stato arrestato al Congresso durante una rivolta armata perché l’immaginario “Patriota Q” su Internet gli aveva detto che avrebbe salvato l’America, è altamente probabile che la storia si ripeta.nel caso dell'”per lee ...

Noovyis : (Tenete nel cellulare l'”Avviso per le forze dell’Ordine, Vigili Urbani e Sindaci”: nessuna legge ha determinato li… - RAINB0SE0K : NONPORCO DIO IO VI ODIO LO VEDETE AVETE CAMBIATO TUTTO NEL WEBTOON E TENETE QUESTO MA VAFFANCULO - felixloveseggs : comunque questa cosa che i 3racha non hanno droppato nulla per l anniversario ma tipo neanche un 'buon anniverserio… - icaro_diretto : RT @73Orlando73: @ManlioDS @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Tenete sempre gli occhi aperti, i più infami del Parlamento stanno nel @pdnetwork - MarceVann : RT @73Orlando73: @ManlioDS @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Tenete sempre gli occhi aperti, i più infami del Parlamento stanno nel @pdnetwork -