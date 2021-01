Supercoppa Juventus-Napoli, Petagna e Maksimovic sono tra i convocati (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Napoli recupera Petagna per la Supercoppa. Tra i convocati di Gattuso, ufficializzati dal club sui suoi canali social, c’è anche l’attaccante rimasto infortunato domenica, contro la Fiorentina. In lista c’è anche Maksimovic, che oggi si è allenato solo per una parte della seduta in gruppo. Mancano solo Osimhen, Malcuit e Fabian Ruiz. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilrecuperaper la. Tra idi Gattuso, ufficializzati dal club sui suoi canali social, c’è anche l’attaccante rimasto infortunato domenica, contro la Fiorentina. In lista c’è anche, che oggi si è allenato solo per una parte della seduta in gruppo. Mancano solo Osimhen, Malcuit e Fabian Ruiz. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly,, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens,, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi. L'articolo ilsta.

