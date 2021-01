Supercoppa, Juventus: Demiral assente dall’elenco dei convocati (Di martedì 19 gennaio 2021) Nell’elenco dei convocati diramato da Pirlo per la Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli, manca Demiral. Reparto arretrato ai minimi termini per i bianconeri L’assegnazione del primo trofeo stagionale si avvicina: domani Juventus e Napoli si contenderanno la Supercoppa Italiana e non ci sarà Demiral tra i bianconeri. Il difensore, pare per un nuovo infortunio di natura muscolare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Nell’elenco deidiramato da Pirlo per laItaliana,-Napoli, manca. Reparto arretrato ai minimi termini per i bianconeri L’assegnazione del primo trofeo stagionale si avvicina: domanie Napoli si contenderanno laItaliana e non ci saràtra i bianconeri. Il difensore, pare per un nuovo infortunio di natura muscolare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

