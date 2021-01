Su Amazon canzoni di Carrà diventano film | “Bello sentirle cantare da altri”

Leggi su dire

(Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Mi è piaciuto moltissimo come Nacho Alvarez ha lavorato sulle musiche, sono inserite in un modo davvero sorprendente nel film. Gli attori sono tutti bravissimi, la storia è divertente e riesce a raccontare con leggerezza un periodo storico di grande cambiamento. Nacho è stato davvero fantastico nel dirigere questo film”. Con queste parole Raffaella Carrà ha commentato ‘Ballo Ballo’, l’esordio alla regia di Alvarez, che debutta il 25 gennaio in esclusiva su Amazon Prime Video. La pellicola è una commedia musicale, che celebra in technicolor la libertà d’espressione attraverso i più grandi successi della ‘Carra’ Nazionale’. “Sentire le mie canzoni cantate da un’altra persona- ha continuato l’interprete di ‘A far l’amore comincia tu’, ‘Rumore’ e ‘Fiesta’- mi ha dato una strana, ma allo stesso tempo piacevole, sensazione. Le musiche sono davvero straordinarie e si percepisce anche una forza incredibile attraverso l’intero film, che ti attraversa e riesce ad arrivarti dritta al cuore”. ‘BALLO, BALLO’, TRAMA