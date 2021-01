Storie di uomini che vogliono stare al mondo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) A volte incappiamo in meraviglie, nostro malgrado, per nostra fortuna. Leggiamo molti libri per passione prima che per lavoro, lo facciamo sempre con il sentimento d’attesa, con la speranza che le prime pagine di un romanzo, che il primo verso di una poesia, che l’incipit di un racconto ci sorprendano un’altra volta, che le parole si mostrino in piena luce, che suonino come mai lette prima. Ogni tanto succede ed è bellissimo. Quella sorpresa certifica la nostra pazienza, la nostra ricerca e un pochino ci salva (almeno per qualche istante) dalla banalità. È successo di nuovo nelle scorse settimane, quando ho letto i racconti di Richard Wright, inclusi in Otto(Racconti edizioni, 2020, traduzione di Emanuele Giammarco). Wright non lo avevo mai letto, eppure non si tratta di un autore sconosciuto, anzi di un maestro della letteratura americana del Novecento. Nato ...