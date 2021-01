Stop alla messa in onda Clamoroso al Tg1 | l' annuncio in diretta che ferma Amadeus

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Bruscopere I soliti ignoti: oggi, martedì 19 gennaio, la puntata non andrà in. Ma anche domani il quiz è destinato a restare al palo. L'lo ha dato Francesco Giorgino al termine dell'edizione del Tg1 delle 13.30: su Rai 1, infatti, al posto de I soliti ignoti andrà inun appuntamento speciale del tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini, in cui verrà coperta la crisi di governo e il voto di fiducia al Senato in cui Giuseppe Conte si gioca il suo futuro. Unoinatteso, quello di oggi: il programma doveva andare regolarmente in, ma i ritardi nei lavori hanno fatto cambiare rottaRai. Già prevista, al contrario, la sospensione di mercoledì, per permettere la trasmissione della finale di Supercoppa ...