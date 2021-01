Stellantis - Tavares | Vogliamo sostenere il rilancio di Alfa e Maserati

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 gennaio 2021) Carlosè stato "chiaro ed esplicito" nella sua prima conferenza stampa nella veste di amministratore delegato di: nel futuro di alcune importanti Case italiane come l'Romeo e lala parola d'ordine saràe non certo ridimensionamento. "Siamo al primo giorno di, dunque è prematuro parlarne, ma va riconosciuto il valore altissimo di questi brand iconici", ha affermato il manager portoghese. "Dobbiamo fare valutazioni su comela crescita redditizia di queste aziende, che non rappresentano solo un patrimonio storico ma anche una ricchezza. Il piano strategico dinon è ancora stato predisposto, ma stiamo lavorando a come rendere questi grandi marchi del lusso ancora più redditizi. ...