Stellantis, oggi l’esordio a Wall Street dopo il boom a Milano e Parigi (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – dopo l’ottimo registrato ieri sulle borse europee, chiudendo in aumento 7,57% a Milano e su numeri analoghi a Parigi, Stellantis è oggi pronta al debutto sul New York Stock Exchange (NYSE), ieri chiuso per il Martin Luther King Day. La campanella di Borsa a Wall Street precederà la conferenza stampa virtuale in cui l’amministratore delegato Carlos Tavares si confronterà con i giornalisti sulle strategie di Stellantis. Tavares ieri ha affermato che la fusione aggiungerà 25 miliardi di euro di valore per gli azionisti nel corso degli anni, grazie ai tagli dei costi previsti. “Posso dire che l’attenzione fin dal primo giorno sarà sulla creazione di valore, che è il risultato dell’implementazione di queste sinergie”, ha detto ieri ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) –l’ottimo registrato ieri sulle borse europee, chiudendo in aumento 7,57% ae su numeri analoghi apronta al debutto sul New York Stock Exchange (NYSE), ieri chiuso per il Martin Luther King Day. La campanella di Borsa aprecederà la conferenza stampa virtuale in cui l’amministratore delegato Carlos Tavares si confronterà con i giornalisti sulle strategie di. Tavares ieri ha affermato che la fusione aggiungerà 25 miliardi di euro di valore per gli azionisti nel corso degli anni, grazie ai tagli dei costi previsti. “Posso dire che l’attenzione fin dal primo giorno sarà sulla creazione di valore, che è il risultato dell’implementazione di queste sinergie”, ha detto ieri ...

