Stefano Bettarini inarrestabile contro il GF Vip: l'attacco dopo la puntata (Di martedì 19 gennaio 2021) Non si ferma la rabbia di Stefano Bettarini dopo la squalifica, per lui ingiusta. Ecco che cosa ha detto dopo la puntata del 18 gennaio. Grande Fratello Vip: Stefano Battarini non si ferma, l'ennesimo attacco Stefano Bettarini a dicembre era tornato al Grande Fratello Vip (era già stato concorrente nella prima edizione). È entrato nella Casa con Giulia Salemi e Selvaggia Roma, ma dopo appena tre giorni è stato squalificato. Parlando con gli altri concorrenti si è lasciato sfuggire un'espressione toscana che per molti è una bestemmia. Almeno, Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip l'hanno considerata tale e hanno deciso per la squalifica. Bettarini si è scusato e ha accettato la decisione, ma il giorno ...

