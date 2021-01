Stefania Orlando replica ad Andrea Roncato: “Il matrimonio non è finito a causa di un tradimento” (Di martedì 19 gennaio 2021) Al “Grande Fratello Vip” non sono passate inosservate le fugaci riflessioni di Stefania Orlando relative all’ex marito Andrea Roncato e nel corso della puntata di lunedì 18 gennaio la showgirl è stata messa al corrente dell’intervista rilasciata dall’attore a “Live – Non è la d’Urso”. “Non c’è mai stato rancore. Avevo incontrato un’altra persona, ma non è stata la causa della fine del nostro matrimonio – spiega Stefania Orlando – Era già finito, non avevamo nessun tipo di rapporto che andasse oltre l’affetto e il rispetto, e a me non andava più”. La concorrente del reality ha spiegato di aver mantenuto per diverso tempo ottimi rapporti con Andrea, fino alla chiusura definitiva: “Alcuni anni fa mi disse che la moglie ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 19 gennaio 2021) Al “Grande Fratello Vip” non sono passate inosservate le fugaci riflessioni direlative all’ex maritoe nel corso della puntata di lunedì 18 gennaio la showgirl è stata messa al corrente dell’intervista rilasciata dall’attore a “Live – Non è la d’Urso”. “Non c’è mai stato rancore. Avevo incontrato un’altra persona, ma non è stata ladella fine del nostro– spiega– Era già, non avevamo nessun tipo di rapporto che andasse oltre l’affetto e il rispetto, e a me non andava più”. La concorrente del reality ha spiegato di aver mantenuto per diverso tempo ottimi rapporti con, fino alla chiusura definitiva: “Alcuni anni fa mi disse che la moglie ...

