Stefania Orlando in crisi cerca di fuggire dalla porta rossa: caos nella casa (VIDEO) (Di martedì 19 gennaio 2021) Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 non ha preso benissimo la notizia del prolungamento del programma e durante la notte ha tentato la fuga. Anche Tommaso Zorzi ha avuto una crisi di nervi. Stefania Orlando in crisi per le parole dell’ex marito Stefania Orlando al GF Vip 5 ha cercato di varcare la porta rossa ed è stata fermata solo dagli altri vipponi. Durante la puntata del 18 gennaio, Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti che il reality non finirà l’8 febbraio come tutti speravano ma che si prolungherà ancora senza specificare una data precisa. Il conduttore ha tranquillizzato i vipponi sul fatto che non sarà un lungo prolungamento ma solo di due o tre settimane. A non prendere subito ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 non ha preso benissimo la notizia del prolungamento del programma e durante la notte ha tentato la fuga. Anche Tommaso Zorzi ha avuto unadi nervi.inper le parole dell’ex maritoal GF Vip 5 hato di varcare laed è stata fermata solo dagli altri vipponi. Durante la puntata del 18 gennaio, Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti che il reality non finirà l’8 febbraio come tutti speravano ma che si prolungherà ancora senza specificare una data precisa. Il conduttore ha tranquillizzato i vipponi sul fatto che non sarà un lungo prolungamento ma solo di due o tre settimane. A non prendere subito ...

trash_italiano : MA COME SI FA AD INSULTARE STEFANIA ORLANDO COME #GFVIP - domeniconaso : Stefania Orlando non ha, per fortuna, l’ossessione della vittoria che, purtroppo, vedo in ALTRI. Ti si ama, Orland… - infoitcultura : Stefania Orlando “me ne voglio andare”/ Crisi dopo la diretta. Tommaso Zorzi la ferma - infoitcultura : Gf Vip, crollo nervoso per Stefania Orlando che minaccia di uscire. Fermata prima della squalifica - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando tenta la fuga dalla Casa: Tommaso Zorzi la blocca (VIDEO) -