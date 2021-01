Stasera in tv Ti sento | ospiti e anticipazioni della prima puntata

Leggi su viagginews

(Di martedì 19 gennaio 2021)19 gennaio andrà in onda ladel nuovo talk di Rai 2, Ti, condotto da Pierluigi Diaco. A partire da19 gennaio 2021 andrà in onda su Rai 2 il nuovo talk show di Pierluigi Diaco, “Ti“. Laandrà in onda dalle 23:15, a seguirepartita L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com