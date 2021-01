Startup: Be Green Tannery cresce e lancia prima campagna di equity crowdfunding (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Labitalia) - Secondo l'edizione 2021 del report annuale elaborato da Business of Fashion “The State of Fashion”, la circolarità rappresenta uno dei più importanti trend nel mondo della moda per la prossima decade. Tuttavia, sottolinea, è una sfida che richiede uno sforzo collettivo che interessa non solo i brand, ma anche clienti e stakeholder. Ed è in quest'ottica corale che la Pmi innovativa fondata nel 2018 e con sede nel più importante distretto conciario di pelli ovine e caprine in Italia, Be Green Tannery, ha scelto di lanciare la sua prima campagna di equity crowdfunding (mamacrowd.com/project/be-Green-Tannery). Iniziata lo scorso 14 gennaio e realizzata su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Labitalia) - Secondo l'edizione 2021 del report annuale elaborato da Business of Fashion “The State of Fashion”, la circolarità rappresenta uno dei più importanti trend nel mondo della moda per la prossima decade. Tuttavia, sottolinea, è una sfida che richiede uno sforzo collettivo che interessa non solo i brand, ma anche clienti e stakeholder. Ed è in quest'ottica corale che la Pmi innovativa fondata nel 2018 e con sede nel più importante distretto conciario di pelli ovine e caprine in Italia, Be, ha scelto dire la suadi(mamacrowd.com/project/be-). Iniziata lo scorso 14 gennaio e realizzata su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per ...

