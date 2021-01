Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: assenze pesantissime al Milan (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono stati comunicati gli Squalificati del campionato di Serie A dopo la 18esima giornata del massimo torneo italiano. Sono arrivate interessanti indicazioni soprattutto per lo scudetto, in particolar modo prova di forza dell’Inter che ha avuto la meglio della Juventus, molto bene anche la Lazio contro la Roma nel derby, successo esterno del Milan contro il Cagliari. Solo un pareggio per l’Atalanta contro il Genoa, dominio del Napoli che ha rifilato 6 gol alla Fiorentina. Successi di Bologna e Sampdoria, pareggi in Torino-Spezia e Sassuolo-Parma. Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo Il giudice sportivo ha deciso di squalificare l’attaccante del Benevento Marco Sau per due giornate per espressioni ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono stati comunicati glidel campionato diA dopo la 18esima giornata del massimo torneo italiano. Sono arrivate interessanti indicazioni soprattutto per lo scudetto, in particolar modo prova di forza dell’Inter che ha avuto la meglio della Juventus, molto bene anche la Lazio contro la Roma nel derby, successo esterno delcontro il Cagliari. Solo un pareggio per l’Atalanta contro il Genoa, dominio del Napoli che ha rifilato 6 gol alla Fiorentina. Successi di Bologna e Sampdoria, pareggi in Torino-Spezia e Sassuolo-Parma.A, ledelIlha deciso di squalificare l’attaccante del Benevento Marco Sau per due giornate per espressioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Squalificati Serie I diffidati della Supercoppa: se ammoniti saranno squalificati in Serie A Goal.com Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Mancini. Tre giocatori sotto diffida

NOTIZIE ROMA CALCIO - Sono sei i giocatori sanzionati dal Giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo il 18esimo turno di campionato. Due turni a Marco Sau del Benevento, sospesi per un tur ...

