Sport invernali | grande weekend tra Kitzbuhel | Crans Montana e Anterselva

Bologna, 19 gennaio 2021 " Sarà grande spettacolo per gli appassionati di Sport invernali in un lungo weekend di gare, a partire da giovedì, quando ad Anterselva inizierà il programma del biathlon che ...

Tappe storiche e classiche nel weekend degli sport invernali, lo sci alpino si divide tra Kitzbuhel e Crans Montana, la Coppa del mondo di biathlon arriva ad Anterselva ...

Le scuole annullano le settimane bianche: si valutano alternative

180 dei 250 campi da sci previsti sono già stati cancellati, si pensa di trascorrere giornate di pulizia sulle piste ...

