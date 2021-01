Speravo de Morì Prima la serie su Francesco Totti su Sky a marzo (video) (Di martedì 19 gennaio 2021) Speravo de Morì Prima la serie tv su Francesco Totti arriverà nel 2021 su Sky. Tratta da Un Capitano di Paolo Condò. Pietro Castellitto sarà Totti ecco la diverte clip del loro incontro (video) Attraverso un diverte video Sky annuncia a marzo Speravo de Morì Prima dramedy in 6 episodi sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti. Nel video c’è l’incontro tra Totti e Pietro Castellitto “m hanno preso…so pure mancino”, “allora non puoi fa me” risponde Il Capitano. Ispirata a Un Capitano il libro di Paolo Condò edito da Rizzoli, la serie era stata annunciata durante gli Upfront ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 19 gennaio 2021)delatv suarriverà nel 2021 su Sky. Tratta da Un Capitano di Paolo Condò. Pietro Castellitto saràecco la diverte clip del loro incontro () Attraverso un diverteSky annuncia adedramedy in 6 episodi sugli ultimi due anni di carriera di. Nelc’è l’incontro trae Pietro Castellitto “m hanno preso…so pure mancino”, “allora non puoi fa me” risponde Il Capitano. Ispirata a Un Capitano il libro di Paolo Condò edito da Rizzoli, laera stata annunciata durante gli Upfront ...

