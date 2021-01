Spagna, il presidente della Federcalcio Rubiales positivo al Covid-19 (Di martedì 19 gennaio 2021) Luis Rubiales, presidente della RFEF, Federcalcio spagnola, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha confermato oggi la Federazione stessa in un comunicato, Rubiales, che era già in isolamento dopo la positività di una persona con cui era stato a contatto, continuerà la sua quarantena. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) LuisRFEF,spagnola, è risultatoal-19. Lo ha confermato oggi la Federazione stessa in un comunicato,, che era già in isolamento dopo la positività di una persona con cui era stato a contatto, continuerà la sua quarantena. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il giocatore Pietro Iemmello, ora in forza al Las Palmas, ha confermato di essere in trattativa con alcuni club italiani di Serie B, Brescia, Frosinone e Reggina in particolare. Ecco ...

Trent'anni fa moriva Dino Viola, il presidente che fece diventare grande l'As Roma

Trent'anni. Tanti sono passati dalla morte di Dino Viola, il "presidente" dell'As Roma per eccellenza. L'ingegnere arrivato dal Nord che cambiò per sempre la storia della squadra giallorossa. Era infa ...

Il giocatore Pietro Iemmello, ora in forza al Las Palmas, ha confermato di essere in trattativa con alcuni club italiani di Serie B, Brescia, Frosinone e Reggina in particolare.

Trent'anni sono passati dalla morte di Dino Viola, il "presidente" dell'As Roma per eccellenza. L'ingegnere arrivato dal Nord che cambiò per sempre la storia della squadra giallorossa.