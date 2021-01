Space Jam 2: le prime immagini nel nuovo spot HBO (Di martedì 19 gennaio 2021) Diffuso online uno spot che offre piccole anticipazioni dei prossimi blockbuster della Warner Bros, Space Jam 2, l’attesissimo film sequel del lungometraggio cult anni ’90 con protagonista Michael Jordan. Lebron James La star dell’NBA nonché protagonista del film “in carne e ossa” ha condiviso le primissime immagini della pellicola, che arriverà presto nelle sale. Una manciata di immagini, davvero pochi secondi di film. Così Lebron, l n°23 dei Lakers, ci ha voluto anticipare quello che ci dovremo aspettare dalla pellicola. Space Jam Il film originale metteva al centro Michael Jordan e i Looney Tunes in una sfida all’ultimo sangue contro un gruppo di perfidi alieni. Se i Looney Tunes avessero perso la partita di basket più importante della loro vita sarebbero stati costretti a lavorare per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Diffuso online unoche offre piccole anticipazioni dei prossimi blockbuster della Warner Bros,Jam 2, l’attesissimo film sequel del lungometraggio cult anni ’90 con protagonista Michael Jordan. Lebron James La star dell’NBA nonché protagonista del film “in carne e ossa” ha condiviso le primissimedella pellicola, che arriverà presto nelle sale. Una manciata di, davvero pochi secondi di film. Così Lebron, l n°23 dei Lakers, ci ha voluto anticipare quello che ci dovremo aspettare dalla pellicola.Jam Il film originale metteva al centro Michael Jordan e i Looney Tunes in una sfida all’ultimo sangue contro un gruppo di perfidi alieni. Se i Looney Tunes avessero perso la partita di basket più importante della loro vita sarebbero stati costretti a lavorare per ...

