"Sospeso Che Dio ci aiuti 6". Brutte notizie per il pubblico di Elena Sofia Ricci (Di martedì 19 gennaio 2021) Non una buona notizia per la bravissima attrice Elena Sofia Ricci. La notizia è arrivata qualche ore fa e riguarda proprio lei. Il pubblico che la segue costantemente da casa ha appreso con tristezza questa indiscrezione, ma la decisione dei vertici della Rai è stata inevitabile. La televisione pubblica italiana non poteva fare altrimenti per rispettare il palinsesto. Come ben sapete, la serie tv 'Che Dio ci aiuti 6' sta riscuotendo successi che sono andati anche oltre le aspettative. Praticamente ogni settimana è in grado di collezionare risultati straordinari, che proiettano la fiction ai massimi livelli. Purtroppo però adesso la stessa è costretta a fermarsi. La voce circolava già da diverso tempo, ma adesso c'è la certezza di ciò che accadrà nei prossimi giorni. Una delusione per i telespettatori, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sospeso Che Anche Bruxelles col fiato sospeso per i numeri di Conte in Senato L'HuffPost Recanati: 1.800 prenotazioni per il primo giorno dello screening di massa, per Leonardi "risultati più che soddisfacenti"

Del resto, 1.800 prenotazioni nella prima giornata, al di là del dato numerico davvero rilevante, hanno un più alto significato per come i marchigiani hanno risposto consapevolmente a una chiamata di ...

Tutti gli uomini (e le donne) del presidente Trump dietro all'assalto a Capitol Hill

Membri dello staff della campagna del presidente Donald Trump hanno giocato un ruolo chiave nell'orchestrazione del raduno di Washington che ha dato vita all’irruzione al Campidoglio ...

