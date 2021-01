“Sono stato cancellato”. Al GF Vip Stefania Orlando non ne ha mai parlato. Ma è lui ora a farsi sentire: “Riproviamoci” (Di martedì 19 gennaio 2021) Nn tutti sanno che Stefania Orlando un altro fratello maggiore, oltre a quello già incontrato al GF Vip. Si chiama Gianni e lei non ne ha mai parlato all’interno della Casa di Cinecittà. Questo suo fratello maggiore oggi ha 64 anni, vive e lavora a Parigi come artista di mosaici. Perché ne stiamo parlando? Perché Gianni ha da poco rivelato alcuni segreti appartenenti alla famiglia Orlando al settimanale Di Più. Ma il pezzo forte è la lettera che ha scritto alla sorella minore Stefania Orlando. Alcune sentitissime righe con lo scopo di ritrovarsi dopo essere rimasti lontani per tanti anni, a causa per via di un excursus familiare molto complicato e delicato. (Continua dopo le foto) Gianni è nato da una storia di gioventù dalla madre di Stefania, e non ha mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Nn tutti sanno cheun altro fratello maggiore, oltre a quello già incontrato al GF Vip. Si chiama Gianni e lei non ne ha maiall’interno della Casa di Cinecittà. Questo suo fratello maggiore oggi ha 64 anni, vive e lavora a Parigi come artista di mosaici. Perché ne stiamo parlando? Perché Gianni ha da poco rivelato alcuni segreti appartenenti alla famigliaal settimanale Di Più. Ma il pezzo forte è la lettera che ha scritto alla sorella minore. Alcune sentitissime righe con lo scopo di ritrovarsi dopo essere rimasti lontani per tanti anni, a causa per via di un excursus familiare molto complicato e delicato. (Continua dopo le foto) Gianni è nato da una storia di gioventù dalla madre di, e non ha mai ...

matteosalvinimi : Sulla base di cosa, quindi, ci dicono che ora ci sono condizioni di sicurezza per studenti e insegnanti, se non è s… - ZZiliani : Cose mai dette ieri a #SkySport A. #CR7 è stato penoso B. #Rabiot e #Ramsey, affari a parametro 0 di #Paratici, son… - AnnalisaChirico : Il premier Conte pensa esclusivamente alla propria sopravvivenza mentre il paese annaspa. Non sono responsabili, ma… - donyp00288476 : RT @dottorbarbieri: Sono in corso le ultime frenetiche trattative. Al sen. Cirenga, ago della bilancia, pare sia stato concesso un quadrupl… - rpapaposts : @CarloStagnaro Scusi, sono stato troppo ermetico. Leggo che il prezzo dei gas è aumentato esponenzialmente negli ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stato "Non sono stato ancora vaccinato": Lanusei, l'esposto di un operatore sanitario L'Unione Sarda Carla Fracci rivela a Verissimo: «Ho avuto solo un figlio, ma è stato un errore...». Silvia Toffanin commossa

Carla Fracci a Verissimo: «Ho avuto solo un figlio, ma è stato un errore». Silvia Toffanin commossa. Oggi, la ballerina - considerata tra le migliori étoile del 900 ...

Usa, Melania Trump: “Essere la First Lady è stato il più grande onore della mia vita”

“Essere la first lady degli Stati Uniti è stato il più grande onore della mia vita”. Comincia così il discorso di addio di Melania Trump, pubblicato sull’account ufficiale Twitter della first lady usc ...

Carla Fracci a Verissimo: «Ho avuto solo un figlio, ma è stato un errore». Silvia Toffanin commossa. Oggi, la ballerina - considerata tra le migliori étoile del 900 ...“Essere la first lady degli Stati Uniti è stato il più grande onore della mia vita”. Comincia così il discorso di addio di Melania Trump, pubblicato sull’account ufficiale Twitter della first lady usc ...