Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis racconta il grave lutto che ha colpito la coppia (Di martedì 19 gennaio 2021) E’ di ieri il post Instagram, nel quale Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, racconta il grave lutto che ha colpito la coppia. Una perdita che coinvolge i due coniugi e la famiglia. Sonia Bruganelli in uno scatto di Instagram (fonte immagine: Instagram)Dopo i rumors che li vedono separati in casa, sembra che la Bruganelli e Bonolis debbano affrontare un altro momento di difficoltà. LEGGI ANCHE: Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ci mostra sua figlia Silvia ora che ha 18 anni Paolo Bonolis e Sonia ... Leggi su altranotizia (Di martedì 19 gennaio 2021) E’ di ieri il post Instagram, nel qualediilche hala. Una perdita che coinvolge i due coniugi e la famiglia.in uno scatto di Instagram (fonte immagine: Instagram)Dopo i rumors che li vedono separati in casa, sembra che ladebbano affrontare un altro momento di difficoltà. LEGGI ANCHE:ci mostra sua figlia Silvia ora che ha 18 anni...

infoitcultura : Paolo Bonolis: la dedica d’amore a Sonia Bruganelli - infoitcultura : Lutto per Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis: il commovente saluto - infoitcultura : Sonia Bruganelli in lutto: l’ultimo saluto commovente, addio per sempre - infoitcultura : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, dolorosissima perdita: l’ultimo saluto straziante - zazoomblog : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in lutto: messaggio struggente per Eliana - #Sonia #Bruganelli #Paolo #Bonolis -