Sondaggi, per il 53% degli italiani Renzi ha sbagliato a provocare la crisi: approvazione solo tra gli elettori di destra (Di martedì 19 gennaio 2021) La maggioranza degli italiani boccia la mossa di Matteo Renzi, che ha provocato la crisi di governo nel mezzo della pandemia. solo tra gli elettori di destra, critici nei confronti del governo di Giuseppe Conte, c’è approvazione per il comportamento del leader di Italia Viva. Il Sondaggio realizzato da Swg tra il 14 e il 15 gennaio racconta per il 53% degli intervistati Renzi ha sbagliato a provocare la crisi. L’ex premier viene bocciato dal 74% degli elettori Pd e dal 79% di chi vota M5s. L’ex premier, invece, ha fatto bene a rompere per il 45% degli elettori della Lega e per il 53% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) La maggioranzaboccia la mossa di Matteo, che ha provocato ladi governo nel mezzo della pandemia.tra glidi, critici nei confronti del governo di Giuseppe Conte, c’èper il comportamento del leader di Italia Viva. Ilo realizzato da Swg tra il 14 e il 15 gennaio racconta per il 53%intervistatihala. L’ex premier viene bocciato dal 74%Pd e dal 79% di chi vota M5s. L’ex premier, invece, ha fatto bene a rompere per il 45%della Lega e per il 53% ...

