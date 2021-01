Slitta la consegna dei vaccini di Pfizer all’Italia | l’allarme dell’Aifa | «Ritardo molto preoccupante»

Leggi su open.online

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) lanciasuldinelladeianti-Covid al nostro Paese. Il direttore generale, Nicola Magrini, ha definito la notizia «. È stato comunicato tutto all’ultimo minuto, se si tratta di undi una sola settimana le conseguenze potrebbero non essere così gravi. L’obiettivo è riuscire a marzo a vaccinare tutti gli ultra-ottantenni e i sanitari. Sono sicuro che ci riusciremo». Si muove la Commissione Ue Non appena a Bruxelles è arrivata la notizia dei ritardi di, ha detto la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, «mi sono messa in contatto con i ministri della Salute ed abbiamo convocato ...