Signorini imita la crisi di Maria Teresa Ruta in diretta al Grande Fratello Vip «Ha perso la brocca» | social furiosi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 19 gennaio 2021) . Voleva essdere un modo per sdrammatizzare un momento difficile si è trasformata in una brutta gffe del conduttore che nel raccontare il crollo nervoso che in settimana ha avuto la, ha mostrato poca empatia. Addirittura prima di lanciare la clip riassuntiva, l’hata in maniera grottesca, secondo il giudizio di molti utenti sui. Durante ladi lunedì 18 gennaio delVip, si è parlato inevitabilmente delladiche ha colpito molto tutti. Nel lanciare la clip, però il conduttore ha usato uno stile goliardico giudicato poco adatto al momento da molti su twitter. «hacompletamente la ...