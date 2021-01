Serie D, il mercato per rialzarsi: come si muovono le ultime della classe (Di martedì 19 gennaio 2021) Il campionato di Serie D si appresta ad entrare nel vivo, in seguito ai ritardi dovuti alla situazione legata al Covid che ha ostacolato un po’ tutte le squadre. Ad ogni modo, sembra che si siano già rotti i primi equilibri con qualche capolista in fuga solitaria oppure con qualche fanalino di coda isolato a fondo classifica. Proprio questi ultimi club hanno più che mai bisogno di un rinforzo dal mercato, per rimettere sui binari giusti la stagione. Ecco dunque come si stanno muovendo, approfittando della finestra invernale. Serie D, i movimenti di mercato delle ultime della classe Città di Varese: tentativo per Pablo Gonzalez Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Yuri Giugno, terzino destro classe 2001 di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Il campionato diD si appresta ad entrare nel vivo, in seguito ai ritardi dovuti alla situazione legata al Covid che ha ostacolato un po’ tutte le squadre. Ad ogni modo, sembra che si siano già rotti i primi equilibri con qualche capolista in fuga solitaria oppure con qualche fanalino di coda isolato a fondo classifica. Proprio questi ultimi club hanno più che mai bisogno di un rinforzo dal, per rimettere sui binari giusti la stagione. Ecco dunquesi stanno muovendo, approfittandofinestra invernale.D, i movimenti didelleCittà di Varese: tentativo per Pablo Gonzalez Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Yuri Giugno, terzino destro2001 di ...

TuttoMercatoWeb : Inter, saldati solo due stipendi e a gennaio la missione di mercato è vendere e basta - sportli26181512 : #Roma, i convocati per lo Spezia: fuori Diawara per un infortunio: Il centrocampista guineano ha sentito un problem… - GioC2392 : RT @Davide_m9: Io non so cosa possa riservarci il futuro, ma noto che in tanti sanno già tutto. Gli interisti esultano convinti di vedere s… - Davide_m9 : Io non so cosa possa riservarci il futuro, ma noto che in tanti sanno già tutto. Gli interisti esultano convinti di… - prato_vilma : @pierpi13 Per favore fatela finita! I lavoratori del mercato e delle fiere sono persone serie che faticano -

Ultime Notizie dalla rete : Serie mercato Chi può partire, il mercato in uscita delle 20 squadre di Serie A TUTTO mercato WEB Altro che quarta punta, alla Juve servirebbe uno come il Papu

Pirlo ha individuato da tempo la criticità: l’assenza di un giocatore costruttore di gioco. Gomez non è un regista classico, ma a Bergamo si è reso utile nella fase di partenza della manovra ...

Huawei: presto sul mercato uno smartwatch Nova?

Uno dei settori in Huawei, nell'ultimo periodo, ha fatto davvero bene è quello degli indossabili. A riportare la mossa di Huawei è proprio l'ente di marchi registrati, dove il colosso cinese ha fatto ...

Pirlo ha individuato da tempo la criticità: l’assenza di un giocatore costruttore di gioco. Gomez non è un regista classico, ma a Bergamo si è reso utile nella fase di partenza della manovra ...Uno dei settori in Huawei, nell'ultimo periodo, ha fatto davvero bene è quello degli indossabili. A riportare la mossa di Huawei è proprio l'ente di marchi registrati, dove il colosso cinese ha fatto ...