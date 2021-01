Serie C-girone C, Giudice Sportivo: il Teramo ne perde due in vista della sfida contro il Palermo (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Gennaio 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportanoSQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)SARAO MANUEL (Catania)ARRIGONI MAROCCO ANDREA (Teramo)DIAKITE SALIM (Teramo) Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) IlNot. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Gennaio 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportanoSQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)SARAO MANUEL (Catania)ARRIGONI MAROCCO ANDREA ()DIAKITE SALIM (

WiAnselmo : #SerieC-girone C, Giudice Sportivo: il Teramo ne perde due in vista della sfida contro il #Palermo - Mediagol : #SerieC-girone C, Giudice Sportivo: il Teramo ne perde due in vista della sfida contro il #Palermo - basketinside360 : Serie A2 Old Wild West - Tutto sulle tre gare del mercoledì nel girone Rosso - - MoliseTabloid : Serie D, nel girone F ci sono 19 gare da recuperare, il 23 gennaio si gioca Campobasso-Giulianova - ForzaNocerina : SERIE D GIRONE G: il punto sul girone -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Serie D, girone A: le decisioni del giudice sportivo e la classifica marcatori IVG.it Serie A2 Old Wild West – Tutto sulle tre gare del mercoledì nel girone Rosso

Si giocano tre gare di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso: Pistoia-Forlì è recupero dell’11^ giornata, Stella Azzurra Roma-Napoli anticipo della 14^ e Chieti-Cento recupero del 3° turno.

CJ Taranto, coach Olive sul blitz di Bisceglie: “Gruppo da battaglia!”

Il tecnico torna sul successo contro i Lions che ha chiuso il girone di andata a punteggio pieno per i rossoblu: “Complimenti a noi ma anche ...

Si giocano tre gare di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso: Pistoia-Forlì è recupero dell’11^ giornata, Stella Azzurra Roma-Napoli anticipo della 14^ e Chieti-Cento recupero del 3° turno.Il tecnico torna sul successo contro i Lions che ha chiuso il girone di andata a punteggio pieno per i rossoblu: “Complimenti a noi ma anche ...