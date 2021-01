Serie B, un turno di stop a Martinelli della Reggiana (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA - Il giudice sportivo della Lega di Serie B , Emilio Battaglia, in relazione al posticipo della 18/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato ieri sera fra Spal e Reggiana , ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA - Il giudice sportivoLega diB , Emilio Battaglia, in relazione al posticipo18/a giornata del campionato di calcio diB disputato ieri sera fra Spal e, ha ...

PianetaMilan : Giudice Sportivo @SerieA: un turno di stop per #Romagnoli e #Saelemaekers - #calcio #SerieA #SerieATIM… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, stop di un turno per Saelemaekers e Romagnoli, ecco gli altri squalificati - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, stop di un turno per Saelemaekers e Romagnoli, ecco gli altri squalificati - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, giudice sportivo: due giornate a Sau. Un turno a Romagnoli e altri quattro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, stop di un turno per Saelemaekers e Romagnoli, ecco gli altri squalificati -

Ultime Notizie dalla rete : Serie turno Serie A, il calendario del prossimo turno: la 19^ giornata Sky Sport Giudice Sportivo: una giornata a Saelemaekers e Romagnoli

Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni dopo il 18° turno di Serie A: tra i giocatori fermati per una giornata ci sono anche Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers. I due rossoneri ...

GIUDICE SPORTIVO - Serie A, stop di un turno per Saelemaekers e Romagnoli, ecco gli altri squalificati

Milan senza Saelemaekers e Romagnoli nella sfida di sabato alle 18 a San Siro contro l'Atalanta. I due rossoneri sono stati squalificati per un giornata dal giudice sportivo. Due turni di stop per Sau ...

Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni dopo il 18° turno di Serie A: tra i giocatori fermati per una giornata ci sono anche Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers. I due rossoneri ...Milan senza Saelemaekers e Romagnoli nella sfida di sabato alle 18 a San Siro contro l'Atalanta. I due rossoneri sono stati squalificati per un giornata dal giudice sportivo. Due turni di stop per Sau ...